أعلنت شركة أكوا باور السعودية، توقيع اتفاق تمويل وضمانات بقيمة 2.045 مليار ريال (545.3 مليون دولار) مع تحالف بنكي لإنشاء وتطوير محطة تحلية مياه، وفقا لبيان من الشركة لبورصة تداول السعودية الأحد.



وتعمل شركة الطاقة أكوا باور، المملوكة بنحو 44.2% للصندوق السيادي السعودي، كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه منذ تأسيسها في 2004.



وقالت أكوار باور، إن الاتفاقيات خاصة بشركة روابي لتحلية المياه "مشروع رابغ 4 لتحلية المياه المستقل" في مدينة رابغ السعودية - إحدى شركات مشاريع تحلية المياه التابعة لاكوا باور - بقدرة إنتاجية تصل إلى 600 ألف متر مكعب يوميا.



وتبلغ مدة القرض حتى 27.5 عام، وهو جزء من التكلفة الإجمالية للمشروع والبالغة 2.543 مليار ريال يتم تمويله عبر ديون طويلة الأجل ورأس مال المساهمين.



ويضم التحالف البنكي للتمويل بنوك محلية ودولية، وهي: بنك ستاندرد تشارترد، البنك الأهلي السعودي، بنك الرياض، البنك السعودي للاستثمار، بنك الصين، حسب البيان.



ووقعت أكوار باور اتفاق ضمان محدود على حصتها من رأس المال - وتمتلك أكوار باور 45% من المشروع - وبما يتناسب مع حصتها في تغطية حساب الدين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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