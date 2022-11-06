ارتفع صافي أرباح شركة لازوردي للذهب السعودية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.2 مليون ريال السعودي (2.5 مليون دولار)، بحسب إفصاح للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وأرجعت الشركة نمو أرباحها إلى ارتفاع إجمالي إيرادات المجموعة، شاملة قيمة معدن الذهب، إلى 573.9 مليون ريال في الربع الثالث، بزيادة بنحو 9٪ على أساس سنوي.

كما أرجعت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية، باستبعاد قيمة معدن الذهب التي لا تتحقق أرباح أو خسائر منها، إلى 136.4 مليون ريال بارتفاع 5.1%، مدعوم بنمو الإيرادات التشغيلية في السعودية بـ12.8% خلال الربع الثالث بسبب المبيعات القوية لمجوهرات لازوردي الذهبية في أسواق الذهب.

والإيرادات التشغيلية هي الإيرادات من العمليات التجارية الرئيسية للشركة.

ونمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالتجزئة في مصر بـ 4.2% في الربع الثالث على أساس سنوي، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الريال السعودي، وباستبعاد أثر تغير سعر الصرف تكون إيرادات التجزئة في مصر ارتفعت 27.2%.

فيما نمت الإيرادات التشغيلية للبيع بالجملة في مصر بنسبة 6.2% على أساس سنوي في الربع الثالث، وباستبعاد أثر تغير سعر الصرف تكون إيرادات الجملة في مصر ارتفعت 30%.

وقالت الشركة إنها رفعت أسعار البيع بالجنيه المصري في الجملة والتجزئة لتعويض فرق سعر الصرف ولقد انعكس ذلك بالإيجاب على مبيعات الربع الثالث.

وجاء 6.7% من الإيرادات التشغيلية للمجموعة خلال الربع الثالث من التجارة الإلكترونية، بواقع 9.2 مليون ريال مقابل 6.2 مليون ريال في الربع نفسه من 2021.

وخلال أول 9 أشهر من العام الحالي ارتفع صافي الربح الشركة إلى 31.4 مليون ريال مقابل 26 مليون ريال خلال الفترة نفسها.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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