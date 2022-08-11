تراجع صافي أرباح شركة أرامكس للشحن خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18% إلى نحو 91.9 مليون درهم (نحو 25 مليون دولار) مقابل نحو 111.5 مليون درهم (نحو 30.4 مليون دولار) بالنصف الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان منشور على سوق دبي المالي يوم الخميس، إن تراجع صافي ربح النصف الأول يعود إلى انخفاض الإيرادات وإلى التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار الصرف، خاصة انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية والجنيه المصري.

وخفضت مصر في مارس سعر صرف الجنيه أمام الدولار بحوالي 14%، وبعدها واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار ليصل إلى أكثر من 19 جنيه للدولار الواحد في أغسطس. كما تدهورت الليرة اللبنانية في الربع الثاني من العام لتفوق في بعض الأحيان الـ 34 ألف ليرة للدولار.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 1% على أساس سنوي لتسجل نحو 2.97 مليار درهم ( 808.7 مليون دولار).

وخلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعت أرباح الشركة بنحو 32% على أساس سنوي، لتسجل نحو 44.6 مليون درهم (نحو 12 مليون دولار).

وقالت الشركة إن تراجع الزخم الاستثنائي في أنشطة التجارة الإلكترونية -وكان الزخم بفعل جائحة كورونا- والضغوطات الناجمة عن الظروف الاقتصادية الحالية تمثل العوامل الرئيسية في انخفاض عدد الشحنات في قطاع خدمات التوصيل السريع.

وتأسست أرامكس عام 1982 كمشغل لخدمات الشحن السريع، وهي حاليا مزود رائد عالمي لخدمات النّقل والحلول اللوجستية الشاملة، ومدرجة في سوق دبي المالي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا