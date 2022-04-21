ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 18%، وهي أعلى أرباح فصلية منذ 2019، وفق القوائم المالية المرسلة من البنك لسوق دبي المالي يوم الخميس.

وسجلت أرباح المجموعة بعد الضريبة، خلال الربع الأول 2.7 مليار درهم )735 مليون دولار( مقابل 2.3 مليار درهم (626 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وقال البنك في بيان صحفي منفصل، إنه حقق قفزة قياسية خلال الربع الأول في أنشطة قروض الأفراد ونمو الودائع ومعاملات العملاء.

وارتفع إجمالي الدخل خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بنسبة 3% ليصل إلى 6.4 مليار درهم مع تحسن القروض والودائع الأقل تكلفة، والأثر الواضح على تحسن الهوامش بعد رفع أسعار الفائدة.

تأسس البنك عام 1963 وكان يحمل آنذاك اسم بنك دبي الوطني وكان أول بنك وطني في دولة الإمارات، وفي 2007 اندمج مع بنك الإمارات الدولي ليتأسس بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مدرج في بورصة دبي منذ عام 2007.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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