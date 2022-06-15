وقعت شركة "المراكز العربية" السعودية لتطوير المجمعات التجارية اتفاقيتين مع شركة الرياض المالية لتأسيس صندوقي استثمار عقاري مغلقين بقيمة 6.2 مليار ريال سعودي (نحو 1.7 مليار دولار).

وسيكون الصندوقان متوافقين مع الشريعة بغرض تطوير مشروعين ضمن الخطة التوسعية لشركة المراكز العربية وهما مركزي "جوهرة الرياض" و"جوهرة جدة" التجاريين بمدينتي الرياض وجدة، وفقا لبيان من الشركة لبورصة السعودية يوم الأربعاء.



واستحوذ الصندوقان على أرض بقيمة 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار) لمشروع مركز جوهرة الرياض، وبقيمة 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) لمشروع مركز جوهرة جدة.



وتؤول ملكية وحدات الصندوقين بالكامل لشركة المراكز العربية، فيما ستتولى شركة الرياض المالية مهام الإدارة.



وستحتفظ الشركة العربية بامتياز إدارة وتشغيل المركزين التجاريين بعد الانتهاء من تطويرهما.

نبذة عن المركزين

(بحسب البيان)

جوهرة الرياض: بدأت أعمال الإنشاءات فيه أغسطس الماضي وأنجز منه 15%، ومقرر افتتاحه خلال النصف الأول من 2025، وتبلغ تكلفة تطويره 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) بإيرادات متوقعة 400 مليون ريال (106.7 مليون دولار) سنويا.

جوهرة جدة: تبلغ تكلفة المشروع 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) وتم إنجاز 14% من أعماله ويتوقع افتتاحه بالنصف الأول من 2024، وتبلغ إيراداته السنوية المتوقعة 270 مليون ريال (72 مليون دولار).

نبذة عن شركة المراكز العربية

بدأت نشاطها في عام 2002، وتعد أكبر مالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية، وتضم محفظة أصولها حاليا 21 مجمع تجاري في 11 مدينة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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