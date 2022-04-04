قالت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (إس تي سي حلول) إنها وقعت عرضًا ملزمًا بقيمة 158 مليون دولار للاستحواذ على نسبة 89.49% من شركة جيزة للأنظمة وأيضًا على الحصة غير المملوكة لشركة جيزة للأنظمة في شركة جيزة العربية للأنظمة المحدودة والتي تمثل نسبة 34%.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة السعودية (تداول) يوم الاثنين، أن الأطراف اتفقت على أن يكون المقابل المالي للصفقة نقدا بالكامل.

وتعمل شركة جيزة للأنظمة في مجال تقنية المعلومات وتقدم خدمات منها تكامل الأنظمة والتطبيقات والتقنيات الناشئة عبر مكاتبها في السعودية، والإمارات، وقطر، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لخدمة عملائها في أكثر من 25 بلد، بحسب البيان.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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