حصلت شركة السويدي إليكتريك المصرية على قرض بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية والصيانة الدورية للأصول، وفقا لبيان يوم الأربعاء.

كما ستخصص الشركة جزء من القرض، لإعادة تمويل امتيازات سابقة حصلت عليها بما يدعم جهود خفض انبعاثات الكربون وبما يساعدها على اختراق أسواق جديدة.

وفقا للبيان، ستحصل الشركة على القرض على عدة شرائح بناء على كل مرحلة ووفقا لاستيفاء الموافقات المطلوبة من المؤسسة، ليتم سدادها على 7 سنوات.



والسويدي إليكتريك هي واحدة من أكبر الشركات المصرية، تأسست عام 1938 تعمل في المنتجات الكهربائية، قطاع الكابلات، والبنية التحتية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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