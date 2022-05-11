انخفض صافي ربح شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الأول من العام الجاري بنحو 15% رغم زيادة الإيرادات، بضغط من ارتفاع المصروفات.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية يوم الأربعاء إنها حققت صافي ربح بنحو 8 مليون ريال (2.1 مليون دولار) بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بربح 9.4 مليون ريال (2.5 مليون دولار) في الربع المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة الفصلية بنحو 5.5% إلى 73.3 مليون ريال (19.5 مليون دولار) مقابل 69.4 مليون ريال (18.5 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي، نتيجة فوزها بعدد من المناقصات الحكومية والخاصة.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى زيادة المصروفات العمومية والإدارية خلال الربع، وارتفاع المصروفات المهنية والاستشارية نتيجة إدراج الشركة في البورصة السعودية.

وأنفقت الشركة على زيادة قدراتها الفنية والبيعية من خلال التوظيف وإنشاء وحدات جديدة لتلبية الطلب المتوقع على الخدمات في الفترة القادمة، وفق ما جاء في البيان.

وتأسست عزم السعودية، عام 2017 وتعمل في تقديم حلول تقنية واستشارات تنفيذية وتركز على البرمجيات، وأدرجت في السوق الموازية "نمو" في مارس 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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