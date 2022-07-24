حصلت شركة التطوير العقاري المصرية، أوراسكوم للتنمية على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه (79 مليون دولار) من البنك التجاري الدولي، أكبر المصارف الخاصة المصرية، بغرض تسريع الإنشاءات في مشروع "O West"، أكبر مشاريع الشركة غرب القاهرة.

وقال بيان صادر عن المجموعة المالية هيرميس، المستشار المالي ومرتب الصفقة، أن التمويل يسمح بتسليم وحدات خلال الربع الثالث من 2023.

وبلغت مبيعات المشروع نحو 2.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، بنمو سنوي بلغ 74%، بحسب طارق كامل الرئيس التنفيذي لمدينة "O West"

أوراسكوم للتنمية – مصر هي أكبر الشركات التابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة للتنمية (ODH)، وهي شركة تطوير متكاملة للمدن السياحية ، وتمتلك الشركة حاليًا محفظة أراضي بإجمالي مساحة 50.5 مليون متر مربع، و24 فندق.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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