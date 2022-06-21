تعتزم شركة أكوا باور السعودية استثمار 1.5 مليار دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مصر، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المصرية يوم الثلاثاء.

وبموجب اتفاق يسري لمدة 25 عام، ستبلغ سعة المحطة 1100 ميجاوات، على أن يبدأ التشغيل التجاري في الربع الثاني من عام 2025, بحسب بيان أكوا باور على موقع البورصة السعودية تداول.

وتأتي هذه الصفقة ضمن اتفاقيات وقعتها مصر والسعودية اليوم، بقيمة إجمالية تتخطى 7.7 مليار دولار في عدة قطاعات.

ووفقا للبيان الحكومي، قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" إن الشركة مهتمة بالاستثمار في مصر في مجالي تحلية المياه وإنتاج الهيدروجن الأخضر.

ولدى مصر خطة طموحة لزيادة كمية المياه المحلاة إلى 6 مليون متر مكعب في اليوم، خلال السنوات القليلة القادمة، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عقب التوقيع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا