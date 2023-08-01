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اتفقت مصر وتركيا على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما من 10 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة المصرية يوم الثلاثاء.

جاء الاتفاق خلال زيارة لوزير التجارة المصري أحمد سمير إلى تركيا بدأت الثلاثاء ولمدة 3 أيام، بدعوة من نظيره التركي، وتأتي الزيارة بعدما أعلن البلدان مطلع شهر يوليو الماضي رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء بعد سنوات من الخلاف.

واتفق وزير التجارة المصري ونظيره التركي، الثلاثاء أيضا، على إقامة تعاون مشترك لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، بحسب البيان.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا ملياري دولار -وفق البيان- وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

وقرر الوزيران، بحسب البيان، بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

وزيارة وزير التجارة أحمد سمير الحالية لتركيا هي أول زيارة لوزير تجارة مصري إلى تركيا منذ 10 سنوات، بحسب بيان الوزارة.

وجاء تحسن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا مؤخرا بعد توترات بين البلدين على مدى السنوات الماضية، حيث كانت أنقرة تدعم حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يطاح به في 2013 بقيادة الجيش الذي كان يرأسه وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان، فيما هاجمت تركيا حينها الإطاحة بهم من الحكم الذي وصلوا إليه بالانتخاب.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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