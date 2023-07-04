*تم التحديث بتغريدة لوكالة الأنباء التركية وخلفية

أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وفقا لبيان من الخارجية المصرية، عبر حسابها على فيسبوك الثلاثاء.

ونهاية مايو الماضي، اتفق البلدان على تبادل السفراء، في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية، بعد أن توترت العلاقات الثنائية على مدى السنوات الماضية حيث كانت تركيا تدعم حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر قبل أن يطاح به في 2013 بقيادة الجيش الذي كان يرأسه وقتها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبدعم من عدة قوى سياسية بعد مظاهرات عارمة ضد الإخوان.

وحظرت الحكومة المصرية جماعة الإخوان، فيما هاجمت تركيا حينها الإطاحة بهم من الحكم الذي وصلوا إليه بالانتخاب.

وانخفضت حدة التوترات بين البلدين، بعد لقاء بين الرئيس المصري السيسي والتركي رجب طيب إردوغان على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي وتصافح الرئيسان حينها، واتفقا على العمل لتطوير العلاقات الثنائية.

وبعد فوز إردوغان بفترة رئاسية جديدة في تركيا، تلقى اتصال من السيسي، لتهنئته، بحسب بيان من المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في مايو.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول التركية، تغريدة عبر تويتر ذكرت فيها "تركيا ومصر تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء".

وقالت الخارجية المصرية، في بيانها الثلاثاء، إن رفع العلاقات لمستوى السفراء خطوة تهدف "لتأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد".

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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