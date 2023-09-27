وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بقيمة 14.2 مليار ريال قطري (3.9 مليار دولار)، وفق بيان للشركة الأربعاء.



وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وتنفذ مشروع توسعة حقل غاز الشمال، الذي يعد أحد أهم المشاريع في صناعة الغاز الطبيعي المسال، تبلغ قيمته 28.75 مليار دولار، وسيرفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بالبلد من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا.



ووفق البيان، تمثل هذه الصفقة بداية المرحلة الثانية من برنامج قطر للطاقة لبناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وسترفع الاتفاقية من إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى قطر للطاقة وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة من 60 ناقلة تسلمتها في المرحلة الأولى من البرنامج.

وتعمل الشركة على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال مشروع توسعة حقل غاز الشمال العملاق ويتوقع تسليم أولى شحنات الغاز من مشروع التوسعة في عام 2026.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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