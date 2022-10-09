سجلت شركة المراعي السعودية للأغذية والألبان صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بلغ نحو 463.2 مليون ريال سعودي (123.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنمو 13.2% على أساس سنوي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بحسب إفصاح أرسلته الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث بـ 20.99% إلى نحو 4.77 مليار ريال، بدعم من نمو مبيعات قطاع الدواجن 43.2%، ومبيعات قطاع المخبوزات 31.8% مع عودة المدارس والمؤسسات التعليمية.

أما الأنشطة الأخرى للشركة فقد سجلت خسائر بقيمة 116.6 مليون ريال خلال الربع الثالث مدفوعة بشكل أساسي بمراجعة الشركة لأحد استثماراتها الزراعية في الخارج.

وخلال أول 9 أشهر من العام، ارتفع صافي الربح العائد إلى المساهمين بـ 9.94% إلى نحو 1.404 مليار ريال، بدعم من نمو الإيرادات بنحو 19.8%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا