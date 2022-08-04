أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقدين بقيمة 12.6 مليار درهم إماراتي (3.4 مليار دولار) على شركة أدنوك للحفر التابعة لها، وتشمل العقود استئجار 8 منصات حفر.

ويمتد العقدان لمدة 15 سنة، وسوف يساعدان في تعزيز السعة الإنتاجية لشركة أدنوك في المناطق البحرية لإمارة أبوظبي لتصل إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الخميس.

وتساهم أدنوك وهي شركة حكومية تأسست عام 1971 في تلبية 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.



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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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