أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الأربعاء 3 عقود بنحو 2.7 مليار دولار على شركتين تابعتين لها، ضمن مشروع تطوير حقلي "الحيل" و"غشا" للغاز، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ومن بين العقود، التي تستمر لمدة أقصاها 10 سنوات، عقدين لشركة أدنوك للحفر بنحو 7.49 مليار درهم ( 2 مليار دولار) لتطوير الحقلين والثالث بقيمة 2.5 مليار درهم (681 مليون دولار) على شركة "أدنوك للإمداد والخدمات" لتوفير خدمات الإمداد والدعم البحري.

وتساهم أدنوك وهي شركة حكومية تأسست عام 1971 في تلبية نحو 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.

ما هو مشروع حقلي "الحيل" و"غشا"؟

يعرف باسم امتياز "غشا"

من أكبر مشاريع الغاز البحري في العالم

ومن المُتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج منه في عام 2025

سيكون قادر على تلبية 20% من الطلب على الغاز في الإمارات بحلول 2025

وستزيد سعته الإنتاجية عن 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم قبل نهاية 2030

(إعداد: ِشيماء حفظي ، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا