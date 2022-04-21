قفزت أرباح شركة السادس من أكتوبر "سوديك" المصرية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 125% مع زيادة الإيرادات وتسليمات الوحدات، بحسب بيان من الشركة يوم الخميس.

وسجلت أرباح الشركة خلال الربع حوالي 226 مليون جنيه (12.2 مليون دولار) مقابل نحو 100 مليون جنيه (5.4 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار جنيه (64.6 مليون دولار) مقابل نحو 849 مليون جنيه (45.7 مليون دولار) في الربع المقارن، بزيادة حوالي 40%.

واستفادت الشركة من ارتفاع سعر الدولار إلى 18.27 جنيه خلال الشهر الماضي بدل من 15.64 جنيه، وحققت أرباح من ترجمة الأرصدة بالعملة الأجنبية، نظرا لوجود فائض للعملات الأجنبية خلال فترة الربع الأول.



وقالت سوديك إن إجمالي المبيعات المتعاقد عليها في الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنسبة 102% إلى حوالي 3.74 مليار جنيه (201 مليون دولار).

تأسست شركة سوديك عام 1996، ومقرها في القاهرة، وهي مدرجة في البورصة المصرية، وتعمل في مجال التطوير العقاري، ومن أبرز مشروعاتها ويست تاون وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست ومشروع البوليغون ومشروع قطامية بلازا ومشروع أوتوفيل ومشروع سيزر في الساحل الشمالي.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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