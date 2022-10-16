تعتزم إمارة دبي تشغيل السكوتر الكهربائي في 11 منطقة سكنية جديدة بداية العام المقبل، وبذلك يرتفع عدد المناطق المصرح فيها بقيادة الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي إلى 21 منطقة، حسبما أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن المناطق هي: الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة، وند الشبا الأولى.

ومن المقرر ربط المسارات مع أهم نقاط الجذب ومحطات النقل الجماعي البالغ عددها 10 محطات نقل جماعي، و18 موقع حيوي تشمل الحدائق العامة والعديد من المحال التجارية.

وأطلقت هيئة الطرق والمواصلات رابط إلكتروني على موقعها الإلكتروني يتيح للراغبين الحصول على تصريح قيادة السكوتر الكهربائي مجانا، بعد الحصول على دورات تدريبية، واجتياز الاختبار عبر الموقع الإلكتروني.

وألزمت الهيئة قائد السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية بعدم استخدام الدراجات في المسارات المخصصة للمشي أو الجري، وعدم تجاوز السرعة المحددة من الهيئة في تلك المناطق، وارتداء السترة العاكسة للضوء والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي أشخاص أو أشياء مما يؤدي إلى اختلال التوازن من على قيادة السكوتر.

ويهدف التوسع في استخدام السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية إلى دعم الجهود الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، والتحول نحو النقل المستدام الأقل تلويثا للبيئة، وتشجيع استخدام وسائل التنقل البديلة، وفق البيان.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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