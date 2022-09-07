انضم بنك القاهرة، يوم الأربعاء، إلى مساهمي شركة أيباج "I BAG"، وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر، بعد شراء حصة من كل من بنك مصر وشركة الأهلي كابيتال القابضة -الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، بحسب مؤتمر صحفي وبيان من أيباج الأربعاء.

وقرر بنك القاهرة شراء حصة 10%من أيباج، ليصبح إجمالي حصص البنوك الثلاثة، والتي تعد أكبر البنوك الحكومية في مصر، 40%، حيث يمتلك الأهلي 15%، وبنك مصر 15%.

وحسب بيان أيباج، تعد الشركة أقدم وكيل لشركة ويسترن يونيون العالمية في مصر، وتأسست عام 1995، وتخدم أكثر من مليوني عميل، وبلغ إجمالي التحويلات التي قام بها عملاء الشركة 2.7 مليون تحويل بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2021.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن تلك الشراكة ستسهل على المصريين في الخارج وذويهم إرسال واستقبال حوالاتهم عبر شبكة واسعة من فروع بنك القاهرة البالغ عددها 248 فرع، والتي ستقدم خدمات تحويل الأموال سريعا مثل ما تفعله ويسترن يونيون.

وسيتم البدء في تقديم هذه الخدمة في بعض الفروع كمرحلة أولى، على أن يتم تقديم الخدمة بكافة الفروع لاحقا.

"سيتم البدء في 28 فرع كخطة مبدئية"، وفقا لما قاله فايد أثناء المؤتمر.

وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وفقا لتقرير للبنك المركزي المصري، 31.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021-2022 المنتهي في 30 يونيو الماضي.



(إعداد: صفية منير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا