قرر البنك التجاري الدولي مصر، وهو أكبر بنك خاص في مصر، زيادة رأس ماله بقيمة 10 مليار جنيه ( 520 مليون دولار) ليصل إلى 29.8 مليار جنيه ( 1.55 مليار دولار)، وفقا لبيان أرسله البنك إلى البورصة المصرية، يوم الثلاثاء.

وقال البنك إنه سيمول الزيادة من الاحتياطي العام على أن يوزع على مساهميه في 22 سبتمبر مليار سهم مجاني بقيمة 10 جنيه (0.52 دولار) للسهم الواحد.

وتأسس البنك التجاري الدولي (CIB) عام 1975 ويقدم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد في مصر، ولديه مكتب تمثيل في دبي وآخر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب موقعه الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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