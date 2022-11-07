أعلنت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية "سوناطراك" وشريكها الإيطالي إيني، يوم الاثنين، بدء الإنتاج بحقل النفط المرتبط بعقد زملة العربي في حوض بركين بإنتاج يصل إلى 10 آلاف برميل مكافئ نفط يوميا.

ويقع حقل زملة العربي في منطقة حوض بركين، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرقي حاسي مسعود وهي أكبر مدينة نفطية بالصحراء الجزائرية. وتحوز سوناطراك على 51% من عقد البحث والاستغلال لحقل زملة العربي مقابل 49 لـ "إيني" الإيطالية.



وقالت سوناطراك، في بيان لها يوم الاثنين، إنه "من المتوقع زيادة مستوى الإنتاج به (الحقل) من خلال تنفيذ خطة التطوير المتسارع، والتي تتضمن بشكل خاص حفر آبار جديدة خلال سنة 2023، مما سيسمح برفع مستوى الإنتاج إلى ما يقارب 17000 برميل مكافئ نفط يوميا".



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا