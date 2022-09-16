خفض بنك روسيا المركزي الجمعة، سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، بنحو 0.5% لتصبح 7.5%.

كان البنك المركزي الروسي، رفع أسعار الفائدة من 9.5% إلى 20% بعد بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في نهاية فبراير 2022 في خطوات طارئة لدعم الروبل، قبل أن يعاود خفضها تدريجيا خلال الشهور الماضية.

وقال المركزي الروسي في بيان عبر موقعه الرسمي يوم الجمعة، إن تطور نشاط الأعمال جاء أفضل من توقعاته، مع استمرار انخفاض معدلات نمو أسعار المستهلكين.

وخفض البنك، توقعاته للتضخم السنوي، وتوقع أن يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 11 إلى 13% في عام 2022، مقابل توقعات سابقة بين 12و 15%.

لكنه أبقى على توقعاته بشأن التضخم في 2023 ما بين 5 إلى 7%، والعودة إلى 4% في عام 2024.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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