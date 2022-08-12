ارتفع صافي ربح تعاونية الاتحاد، وهي واحدة من أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالإمارات، في النصف الأول من عام 2022 بـ 0.3% على أساس سنوي، ليبلغ نحو 223.2 مليون درهم إماراتي (نحو 11.7 مليون دولار).

وأظهرت القوائم المالية للشركة المنشورة يوم الجمعة على سوق دبي المالي، أن مبيعات الشركة انخفضت خلال أول 6 شهور من العام بـ 6.9% على أساس سنوي، لتسجل 965.2 مليون درهم (نحو 50.4 مليون دولار)، مقابل نحو مليار درهم (نحو 52.2 مليون دولار) في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وأدرجت تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي في شهر يوليو الماضي.

للمزيد: سهم تعاونية الاتحاد ينخفض نحو 9% في أولى جلسات تداوله

وتأسست تعاونية الاتحاد عام 1982، وتعمل في تأسيس محلات الهايبر ماركت وإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولديها 23 فرع بدبي.

وتمتلك 3 مراكز تسوق (الورقاء سيتي مول واتحاد مول والبرشاء مول) وسلسلة متاجر تحت اسم "كووب".

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا



