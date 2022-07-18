انخفض سهم تعاونية الاتحاد الإماراتية في أول جلسات تداوله بسوق دبي المالي، يوم الاثنين، بنحو 9%، ليغلق عند 3.56 درهم إماراتي (نحو دولار) للسهم مقابل سعر إدراج بلغ 3.90 درهم (نحو 1.1 دولار).

وبحسب بيانات السهم على سوق دبي، فقد انخفض السهم خلال الجلسة إلى 3.20 درهم، قبل أن يغلق عند 3.56 درهم للسهم.

وتأسست تعاونية الاتحاد عام 1982، وهي واحدة من أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالإمارات، وتعمل في تأسيس محلات الهايبر ماركت وإدارة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ولديها 23 فرع بدبي.

تمتلك 3 مراكز تسوق (الورقاء سيتي مول واتحاد مول والبرشاء مول) وسلسلة متاجر تحت اسم "كووب".

وسجلت تعاونية الاتحاد صافي أرباح سنوية خلال العام الماضي بلغ 413.2 مليون درهم (112.5 مليون دولار) مقابل 500 مليون درهم (136 مليون دولار) في عام 2020، بحسب القوائم المالية المنشورة على سوق دبي المالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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