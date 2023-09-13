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وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اتفاقية مع شركة نخيل للتطوير العقاري لإنشاء جسر يؤدي إلى جزر دبي من جهة بر دبي، بحسب بيان للهيئة يوم الأربعاء منشور على موقعها الإلكتروني.

ويمتد مشروع "جزر دبي" على طول الساحل الشمالي لدبي، ويمكن الوصول إليه عن طريق البر والبحر من خلال جسور برية وشبكة مواصلات مائية، وهو على بعد مسافة قصيرة من وسط مدينة دبي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

ووفق بيان الهيئة الأربعاء، تتعلق الاتفاقية بإنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيتم تنفيذ جسر يعبر خور دبي بطول قرابة 1,425 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 16,000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول يبلغ حوالي 2,000 متر لتوفير الربط اللازم مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2026.

ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية على طول الجسر من جهة واحدة، وتنفيذ مصعدين على طرفي الجسر مخصصين لحركة المشاة والدراجات الهوائية.

وهذا هو العقد الثاني لتوفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع شركة نخيل عام 2020، ثلاثة جسور مؤدية لجزر دبي، بحسب بيان الهيئة.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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