تعتزم طيران الإمارات، زيادة عدد رحلاتها من وإلى القاهرة لتصل إلى 28 رحلة أسبوعية بداية من 29 أكتوبر المقبل، وفقا لبيان صدر عن الشركة يوم الخميس.

وحاليا يبلغ عدد الرحلات الأسبوعية 25 رحلة بين دبي والقاهرة، بحسب بيان سابق لشركة الطيران الإماراتية.

وبعد أقل من عام على تأسيس الشركة، أطلقت طيران الإمارات في العام 1986 وجهتها إلى مصر التي كانت أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تسيّر إليها رحلاتها.

وبداية من أكتوبر المقبل، ستشغل الشركة 4 رحلات يومية لمصر، من بينها 3 رحلات على متن إيرباص A380 ورحلة على متن بوينج 777.

وطيران الإمارات تابعة لمجموعة الإمارات والتي تشمل دناتا، وهي شركة توفر خدمات الطيران والشحن وتموين الطائرات في الإمارات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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