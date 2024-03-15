تعتزم شركة الخطوط الجوية القطرية شراء نحو 150 طائرة عريضة البدن لتجديد أسطولها، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، يوم الجمعة، عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وعاود قطاع الطيران والسفر، أحد أبرز القطاعات المتضررة منذ جائحة كوفيد -19، الانتعاش مع فتح الأجواء للطيران وارتفاع الطلب على السفر بعد اتخاذ الدول لإجراءات إغلاق للحد من انتشار الوباء.

ووفقا للوكالة، تجري الشركة القطرية محادثات مبكرة مع شركتي بوينج وإيرباص لطلب ما يصل إلى 150 طائرة عريضة البدن وتجديد أسطولها من طائرات المسافات الطويلة القديمة.

ويتوقع أن تكون الطلبية، حسب الوكالة، لشراء طائرات إيرباص من طراز إيه350 وطائرات بوينج من طراز 777 إكس.

وخلال مقابلة مع شبكة سي.إن.بي.سي، يوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير إن الشركة قدمت طلبا لشركتي بوينج وإيرباص لشراء طائرات جديدة كبيرة.

وتعتزم الخطوط الجوية القطرية التي تعد الناقل الرسمي للدوحة، ومملوكة بالكامل لحكومة قطر، الوصول برحلاتها إلى أكثر من 174 وجهة بنهاية مارس 2024، وفقا لبيانات عُرضت خلال معرض السياحة آي بي تي، في برلين مارس الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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