سجل صافي ربح شركة أدنوك للإمداد والخدمات الإماراتية، العاملة في الخدمات اللوجستية البحرية والمدرجة في بورصة أبوظبي، نمو خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 12.3% على أساس سنوي مدعومًا بارتفاع أسعار الشحن العالمية - تأثرًا بأحداث حرب إيران - مما عوضها أثر الاضطرابات في حركة الشحن الدولية عبر مضيق هرمز، وفق بيانها للبورصة الخميس.

تأسست أدنوك للإمداد والخدمات عام 2016، ويعود نشاطها إلى 1975، وأدرجت في بورصة أبوظبي عام 2023، وتقدم خدماتها لأكثر من 100 عميل في 50 دولة، ولها مكاتب في 19 مدينة، وتعد ذراع الخدمات اللوجستية لمجموعة أدنوك الإماراتية الحكومية – العاملة في إنتاج الطاقة، بحسب مواقع الشركات.

تفاصيل سريعة من بيان نتائج الأعمال

سجلت الشركة صافي ربح عائد على المساهمين بنحو 202.7 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026.

قالت الشركة أنها استفادة أيضًا من الإيرادات طويلة الأمد المتعاقد عليها - لدعم نمو الأرباح - والتي تمثل نحو 60% من الإيرادات المجمعة للشركة + مشروعها المشترك مع شركة إيه دبليو للملاحة، وهو مشروع مشترك بين أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة وانهوا الصينية للصناعات الكيميائية.

حققت أدنوك للإمداد والخدمات إيرادات بنحو 1.08 مليار دولار خلال الربع الأول من 2026 بانخفاض بحوالي 8.5% على أساس سنوي بسبب تراجع إيرادات بعض المشروعات.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: أمنية عاصم وشيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح)

