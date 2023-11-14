أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لمصر، يوم الثلاثاء، توقيع صفقة جديدة مع شركة إيرباص لشراء 10 طائرات من طراز "A350-900"، في إطار سعيها لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

ووفق بيان للشركة، فمن المقرر أن يتم تسليم أولى الطائرات ضمن الصفقة الجديدة في عام 2025. ووقعت الصفقة خلال فعاليات معرض دبي للطيران.

تأتي الصفقة فيما تستهدف الشركة القابضة لمصر للطيران الحكومية، الشركة الأم لمصر للطيران، زيادة أسطول طائراتها إلى 125 طائرة بحلول عام 2028، بحسب ما قاله يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لزاوية عربي الأسبوع الماضي.

وارتفعت أعداد ركاب مصر للطيران بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وفق زكريا.

(إعداد: صفية منير، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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