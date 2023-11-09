تستهدف الشركة القابضة لمصر للطيران الحكومية، الشركة الأم لشركة مصر للطيران للنقل الجوي الناقل الرسمي في مصر، زيادة أسطول طائراتها إلى 125 طائرة ركاب خلال الخمس سنوات القادمة.

"أتخيل حتى عام 2028 حنصل إلى 125 طائرة،" تبعا لما ذكره يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران لزاوية عربي على هامش معرض سوق السفر العالمي الذي تستضيفه لندن في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر.

وحسب زكريا تمتلك الشركة الآن أسطول مكون من 79 طائرة ركاب.

وتضم الشركة القابضة لمصر للطيران عدة شركات تابعة منها مصر للطيران للخطوط الجوية، مصر للطيران للشحن الجوي، مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ومصر للطيران للخدمات الأرضية.

الوضع الحالي

تأتي التصريحات في ظل احتدام الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة الذي من المتوقع أن يؤثر بالسلب على قطاع السياحة، وهو مصدر مهم للعملة الصعبة التي تحتاجها مصر حاليا بشكل كبير لمعالجة أزمة شح الدولار التي تمر بها بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يتكبد القطاع السياحي في مصر خسائر بسبب الحرب في غزة . وقالت الوكالة إن خسارة إيرادات السياحة بنسبة تتراوح بين 10% و 30% يمكن أن تكلف مصر ما بين 4% إلى 11% من احتياطاتها من النقد الأجنبي.

وعلى الرغم من هذا، قال زكريا إن تأثير هذه الأحداث على حركة الركاب حتى الآن "بسيط"، على حد تعبيره.

وأضاف زكريا أن إيرادات القابضة لمصر للطيران تحسنت وحققت زيادة أكبر مما كانت عليه في 2019، عام ما قبل تداعيات أزمة كوفيد-19، رافضا تحديد نسبة الزيادة. وقال إن أعداد الركاب على مصر للطيران ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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