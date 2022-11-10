حولت طيران الإمارات خسائرها إلى أرباح خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023، بفضل نمو قوي للطلب على السفر بعد أن خففت الدول قيود السفر المرتبطة بجائحة كوفيد 19، حسب بيان أصدرته مجموعة الإمارات يوم الخميس.

وحققت طيران الإمارات أرباح بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار) خلال نصف السنة، مقارنة مع خسائر بلغت 5.8 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات طيران الإمارات نصف السنوية بنسبة 131% إلى 50.1 مليار درهم.

أما مجموعة الإمارات، فسجلت أرباح بلغت 4.2 مليار درهم مقابل خسائر وصلت إلى 5.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات المجموعة 56.3 مليار درهم عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022- 2023 بنمو 128%، مقابل 24.7 مليار درهم في السنة الماضية.

وكان قطاع السفر من القطاعات الأكثر تأثرا في العالم بجائحة كوفيد التي قيدت حركة المسافرين للحد من انتشار الفيروس.

وفي البيان قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة... ونتوقع أن يظل طلب العملاء عبر أقسام أعمالنا قوياً في النصف الثاني من السنة المالية."

وأضاف "ومع ذلك، فإن الأفق لا يخلو من الرياح المعاكسة، ونحن نراقب عن كثب التكاليف التضخمية والتحديات الكلية الأخرى مثل قوة الدولار والسياسات المالية للأسواق الرئيسية".

وتشمل أعمال مجموعة الإمارات دناتا للشحن وخدمات السفر وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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