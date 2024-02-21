أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المدرجة بالبورصة المصرية، عن توزيع نقدي للمساهمين لعدد 2 كوبون أحدهما بالدولار والآخر بالجنيه عن العام المالي 2022- 2023 المنتهي في يونيو الماضي، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة سيولة دولارية.

ووفق البيانات التاريخية، تعد تلك هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتوزيع نقدي بالدولار.

كانت الإسكندرية لتداول الحاويات واحدة من الشركات التي باعت الحكومة حصص فيها لصناديق سيادية خليجية، ضمن خطط الدولة لجذب تدفقات دولارية لحل أزمة سيولة تواجهها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وتمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي 20% من الإسكندرية لتداول الحاويات بعد صفقة استحواذ أُعلنت في أغسطس 2022، كما استحوذت شركة ألفا أوريكس التابعة للقابضة ADQ وهي صندوق سيادي في أبوظبي على 32% من الشركة في أبريل 2022.

وتحتفظ الشركة القابضة للنقل البحري والبري الحكومية بنحو 35.4% وهيئة ميناء الإسكندرية 7.6%، وفق بيانات نهاية ديسمبر 2023.

وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع هي أول محطة متخصصة للتعامل مع الحاويات في مصر، تأسست في 1984 وتعمل على محطتين بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتعمل في الأنشطة المتعلقة بمناولة الحاويات، وفق موقعها الرسمي.

وقالت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات في بيانين منفصلين لبورصة مصر الأربعاء، إنها قررت صرف كوبون بواقع 0.015 دولار للسهم وكوبون بواقع 1.94 جنيه للسهم، على أن يُصرف كلا الكوبونين يوم 7 مارس القادم.

ولم تحدد الشركة من هم المستثمرين المستحقين للتوزيع النقدي الدولاري أو التوزيع المستحق بالجنيه.

ومع الإعلان ارتفع السهم في الساعات الأولى للتداول الأربعاء إلى نحو 58.57 جنيه للسهم مرتفعا بنحو 2.74% عن سعر الإغلاق يوم الثلاثاء عند 57.01 جنيه للسهم.

وبحساب نهاية تعاملات الثلاثاء، ارتفع السهم بنحو 12% منذ بداية العام الجاري أي آخر إغلاق في 2023. وكان السهم حقق قمة تاريخية لدى الإغلاق عند 69 جنيه للسهم، بإغلاق 28 يناير الماضي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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