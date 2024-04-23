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قالت هيئة قناة السويس المصرية، يوم الثلاثاء، إن وحدات الإنقاذ التابعة لها تمكنت من إنقاذ سفينة بضائع وطاقمها من الغرق كليا قبل عبورها القناة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن طاقم السفينة مكون من 12 فرد، وأن السفينة أرسلت نداء استغاثة فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد.

وقناة السويس هي ممر ملاحي مهم لمصر يصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا، ومن أكثر القنوات الملاحية كثافة من حيث الاستخدام.

وذكرت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أن السفينة تحمل اسم "LABATROS" وترفع علم تنزانيا وطولها 94 متر، وعرضها 15 متر، وكانت قادمة من لبنان ومتجهة إلى ميناء الأدبية بمصر.

وأضافت أن ربان السفينة أرسل نداء استغاثة بأنها في حالة غرق وتميل لجهة اليمين ويحتاج طاقمها للإنقاذ، مشيرة إلى أنه يجري العمل حاليا على معاينة الحالة الفنية للسفينة لاحتواء أي أثار محتملة لعملية الإنقاذ والتعرف على أسباب تعرضها للغرق.

وشهدت قناة السويس - وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر - من قبل حوادث تنوعت بين غرق قاطرة وتعطل وجنوح سفن. ففي أغسطس الماضي غرقت قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس بعدما اصطدمت بناقلة.

ومن أكبر الحوادث التي شهدتها القناة جنوح سفينة حاويات عملاقة تحمل اسم إيفر جيفن في عام 2021، مما تسبب في تعطل حركة الملاحة لمدة ستة أيام، لذلك تعمل الهيئة على توسيع الأجزاء الجنوبية من القناة.

للمزيد: مصر تدرس مشروع توسعة لزيادة القدرة الاستيعابية لقناة السويس



(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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