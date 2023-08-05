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غرقت قاطرة تابعة للهيئة العامة لقناة السويس المصرية، بعدما اصطدمت بناقلة، وفقا لما أعلنته الهيئة، يوم السبت.

وشهدت القناة الحيوية لحركة الملاحة العالمية واقتصاد مصر تعطل وجنوح سفن سابقا، حيث تمكنت في يونيو الماضي، من قطر ناقلة بترول بعد تعطل ماكيناتها أثناء عبورها القناة.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان عبر صفحة الهيئة على فيسبوك، إن التصادم وقع بين ناقلة CHINAGAS LEGEND والقاطرة فهد إحدى القاطرات التابعة للهيئة بالكيلومتر 51 بمنطقة البلاح، ما أسفر عن غرق القاطرة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن التصادم وقع خلال عبور الناقلة - ضمن قافلة الجنوب - في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة وترفع علم هونج كونج.

ونتجية التصادم حدثت فتحات في بدن القاطرة ما أدى لدخول المياه ومن ثم غرقها.

وحسب البيان، يبلغ طول الناقلة 230 متر، وعرضها 36 متر، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن.

وقال بيان الهيئة، إن السفينة تنتظر حاليا في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث.

وأضاف رئيس الهيئة، أن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع التصادم، وأنه تم دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من 7 أفراد، وأن أعمال الإنقاذ لا تزال جارية.

وتم الدفع بالرافعة "إنقاذ" لإجراء أعمال انتشال القاطرة حسب رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه جاري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.

ونقلت قناة العربية عن مراسلها، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 6 أفراد من طاقم القاطرة الغارقة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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