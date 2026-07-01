تنوي شركة إفريقيا جلوبال لوجيستكس Africa Global Logistics (AGL) التي مقرها فرنسا المدرجة ببورصة الأوراق المالية الإقليمية (BRVM) التي تضم 8 دول بإقليم غرب إفريقيا، تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على حصة تصل إلى 100% من الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس نوسكو" المصرية للوجستيات والمدرجة ببورصة مصر، وفق بيان ايجيترانس الثلاثاء.

خلفية عن الشركتين

( وفق مواقعها الرسمية + بيانات رسمية)

يعود نشاط ايجيترانس نوسكو المصرية لعام 1939، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1998، تقدم خدمات للنقل المتكامل واللوجستيات بما في ذلك: الشحن البحري والجوي والنقل البري والتخليص الجمركي ولوجستيات المشروعات والمعارض والتخزين، وتعمل في مصر والسعودية، ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحكومي حصة 18.30% من أسهمها.

أما شركة إفريقيا جلوبال لوجستكس، فتعمل في خدمات اللوجستيات لدعم عمليات شحن واستلام وتخزين وإدارة البضائع، وتتبع مجموعة MSC العالمية لخدمات الشحن ونقل الركاب والبنية التحتية واللوجستيات التي يعود نشاطها لعام 1970 ومقرها سويسرا.

ما تفاصيل عرض الاستحواذ المزمع؟

(وفق بيان ايجيترانس)

- الاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% وبحد أدنى للتنفيذ 75% على أسهم ايجيترانس.

- يتضمن العرض نية لشطب الشركة من البورصة المصرية.

- تم تحديد سعر استرشادي للعرض بين 11.25 جنيه و 12.25 جنيه. تداول سهم ايجيترانس الأربعاء عند 10.6 جنيه.

- هذا السعر الاسترشادي للسهم خاضع للتغيير في ضوء إتمام عملية الفحص النافي للجهالة لشركة ايجيترانس.

- يجوز تسديد قيمة الصفقة بالدولار أو اليورو وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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