يعتزم أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية التنحي عن منصبه اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة رويترز، يوم الاثنين، عن تعميم رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة سعد الكعبي.

ووفق التعميم، سيتولى بدر المير منصب الرئيس التنفيذي للشركة خلفا للباكر.

والخطوط الجوية القطرية هي الناقل الوطني لقطر، وتسير رحلاتها إلى 160 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في الدوحة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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