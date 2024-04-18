أعلنت مطارات دبي، صباح يوم الخميس، إعادة فتح إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، للرحلات التابعة لكل من شركتي "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، وذلك بعد تعليقها بسبب أمطار غير مسبوقة شهدتها البلاد.

وكانت حركة الطيران في الإمارات شهدت اضطرابات وكذلك سادت حالة تعطل بمختلف مناطق البلد في أعقاب هطول أمطار غزيرة الأسبوع الجاري هي الأكبر في تاريخ الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن تحديث جديد حول حالة مطار دبي الدولي والرحلات، أن صالة المغادرين في المبنى رقم 3 تشهد حاليا إقبال كبير من المسافرين، وطُلب من المسافرين عدم التوجه إلى المبنى إلا في حالة وجود حجز مؤكد على رحلة طيران.

كما أعلنت شركة طيران الإمارات، صباح الخميس، استئناف إنجاز إجراءات المسافرين المغادرين بعد تعليقها منذ صباح الأربعاء وحتى الساعة التاسعة من صباح الخميس بتوقيت دبي.

وطالبت طيران الإمارات، وهي شركة الطيران الأكبر في مطار دبي، فقط من لديهم حجز طيران مؤكد من المسافرين المغادرين بالتوجه إلى المطار لاستمرار ازدحامه المسافرين.

وقالت إنه قد لا يزال يكون هناك تأخير في وصول ومغادرة الرحلات الجوية.

وتؤدي التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب انبعاثات الكربون إلى ظواهر جوية متطرفة في مختلف أنحاء العالم، مثل العاصفة التي شهدتها الإمارات وامتدت لعُمان أيضا، وفيضانات باكستان في عام 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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