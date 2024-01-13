اضُطرت رحلة طيران داخلية في اليابان، يوم السبت، إلى العودة إلى المطار الذي أقلعت منه بعد اكتشاف شرخ في نافذة بقمرة قيادة الطائرة، وهي من طراز بوينغ "737-800"، بحسب وسائل إعلام محلية ودولية.

تأتي تلك الواقعة في ظل أزمة تواجهها شركة بوينغ الأمريكية المصنعة للطائرات، بعد انفجار حدث 5 يناير الجاري في مقصورة طائرة أثناء تحليقها في الولايات المتحدة ما تسبب في هبوطها اضطراريا، ودفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية لوقف تحليق 171 طائرة من طراز "737 ماكس 9" لإجراء اختبارات سلامة.

وكانت رحلة السبت تابعة لشركة طيران "أول نيبون" اليابانية، وفي طريقها إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس الذي أقلعت منه، لاكتشاف شرخ في الطبقة الخارجية للنوافذ بمقصورة القيادة.

وكان على متن الطائرة 59 راكب، بالإضافة إلى طاقمها المكون من 6 أشخاص.

ونقلت وسائل إعلام عن متحدث باسم شركة "أول نيبون" قوله إن الشرخ لم يكن ليؤثر على التحكم بالطائرة أو الضغط الجوي.

وطائرة رحلة "أول نيبون" لم تكن -وفق شبكة سكاي نيوز البريطانية- من طائرات عائلة "ماكس"، التي لديها تاريخ مليء بالكبوات مع شركة بوينغ المصنعة لها.

وسبق أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قرار بمنع تحليق طائرات "737 ماكس" عقب تحطمُ طائرتين منها في أكتوبر 2018 بإندونيسيا، ومارس 2019 في إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 346 شخص في الحادثين، قبل رفع الحظر في أواخر عام 2020.

للمزيد- تحليل سريع: بعد واقعة رحلة خطوط ألاسكا… نظرة على تاريخ طائرات بوينغ "737 ماكس"

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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