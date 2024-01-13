يبدو أن طائرات شركة بوينغ الأمريكية من عائلة "737 ماكس" ذات حظ عسير، إذ تتوالى كبواتها وتداعياتها على شركة بوينغ العملاقة، وكان آخر تلك الأزمات في مطلع عام 2024، أي منذ أيام قليلة.

فأثناء رحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز يوم الجمعة 5 يناير، حدث انفجار بمقصورة بطائرة الرحلة، وهي من طراز بوينغ "737 ماكس 9"، أثناء تحليقها بعد الإقلاع من ولاية أوريغون الأمريكية في طريقها إلى أونتاريو بكاليفورنيا، ما اضطر الطيار إلى الهبوط اضطراريا. ولم يخلف الحادث ضحايا.

وفي أعقاب الواقعة، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية -التابعة لوزارة النقل الأمريكية والمعنية بأمن وكفاءة الطيران- تحليق 171 طائرة من أصل 214 من طراز "737 ماكس 9" سلمتها بوينغ لشركات الطيران، لإجراء اختبارات تتعلق بالسلامة.

وألقت الواقعة بظلالها على الفور على شركة بوينغ الأمريكية، التي هبط سعر سهمها بنحو 13% منذ بدء الأزمة وحتى يوم 12 يناير.

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تفاقمت الأزمة أكثر بعدها بإعلان شركة يونايتد إيرلاينز للطيران الأمريكية أنها عثرت على مسامير مفكوكة في عدة طائرات من طراز بوينغ "737 ماكس 9"، وفق وكالة رويترز.

وتمتلك شركتا ألاسكا ويونايتد نحو 144 طائرة من طراز بوينغ "737 ماكس 9" من أصل الـ 214 طائرة التي تم تسليمها.

ولاحقا، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم 11 يناير إنها طلبت بيانات إضافية من شركة بوينغ بشأن طائرات "737 ماكس 9" للتأكد من أن الطائرات متوافقة مع التصميم المعتمد، وهو ما سيُطيل وقف تحليق تلك الطائرات.

وسيتعين على شركة بوينغ تعويض شركات الطيران عن إيقاف طائرات "ماكس 9"، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وتثير تلك الأحداث الأخيرة مخاوف بشأن سلامة تصنيع طائرات "737 ماكس"، وهي الأكثر مبيعا لبوينغ، والتي سبق أن واجهت الشركة أزمات بسببها في الماضي، إذ تكبدت بوينغ سابقا تعويضات بأكثر من ملياري دولار في حوادث مرتبطة بـ "737 ماكس".

ويشكل طراز "ماكس 9" جزء صغير من إيرادات مبيعات "737 ماكس"، فمن بين 4,526 طلب مقدم -قيد التنفيذ- لشراء طائرات "737 ماكس"، هناك 103 طائرات فقط من طراز "ماكس 9" أو نحو 2% من الطلبات، بحسب الصحيفة البريطانية.

وتضم عائلة "737 ماكس" كل من "ماكس 7"، و"ماكس 8"، و"ماكس 9" و "ماكس 10"، ويُعتبر طراز "ماكس 8" الأكثر مبيعا، فيما يُعد طراز "ماكس 9" قليل الاستخدام خارج الولايات المتحدة.

وتُمثل طائرات "ماكس 9" نحو 16% فقط من طائرات بوينغ "737 ماكس" التي تستخدمها شركات الطيران.

تاريخ الطائرة

(وفق بيانات رسمية وتقارير إعلامية عالمية)

ينطوي تاريخ طائرات "737 ماكس" على حوادث كان بعضها مميتا، وتسبب في خسائر جمة لشركة بوينغ، ليتم وصف طائرات "737 ماكس" للركاب بأنها "الأكثر عُرضة لعمليات فحص في التاريخ" .

وتحطمت طائرتان من عائلة "737 ماكس" في أكتوبر 2018 بإندونيسيا، ومارس 2019 في إثيوبيا، ما أسفر عن مقتل 346 شخص في الحادثين، اللذين وقعا بسبب خلل في برامج التحكم.

وفي أعقاب الحادثين تقرر وقف تحليق طائرات "737 ماكس" لنحو 20 شهر.

وفي يناير 2020، علقت بوينغ إنتاج طائرات "737 ماكس"، وذلك قبل استئنافه من جديد في مايو من العام نفسه ولكن بمعدل منخفض.

وفي أواخر عام 2020، رفعت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية حظر التحليق المفروض على طائرات "737 ماكس"، لتسمح بعودة الطائرات إلى الأجواء من جديد.

ورغم عودة طائرات "737 ماكس"، إلا أن تلك الأزمة أضرت بسمعة بوينغ وكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات، فضلا عن أن سهم الشركة لا يزال عند مستوى سعري أقل بنسبة 50% من ذروته قبل تلك الأزمة.

وشركة بوينغ مثقلة بديون طويلة الأجل تُقدر بنحو 47 مليار دولار، كما أنها لم تحقق أرباح منذ 2018، وهو عام حادثة إندونيسيا.

لم تكن تلك نهاية أزمات "737 ماكس"، ففي أبريل 2021 علقت شركة بوينغ تسليم طائرات "737 ماكس" بسبب مشكلات كهربائية في جزء من أسطولها.

وفي أبريل 2023، أوقفت بوينغ مؤقتا بعض تسليمات طائرات "737 ماكس" بسبب خطأ في عملية إنتاج الذيل للعديد من الطائرات.

وفي العام نفسه تحديدا في شهر أغسطس، اكتشفت شركة بوينغ مشكلة جديدة في عملية تصنيع "737 ماكس" تتعلق بالموردين، وتتمثل المشكلة في وجود ثقوب محفورة بشكل خاطئ.

وفي سبتمبر 2023، انخفضت عمليات تسليم طائرات "737 ماكس" إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2021.

ماذا نعرف عن طراز "ماكس 9"؟

(وفق شركة بوينغ وتقارير إعلامية)

حصل طراز "737 ماكس 9" على ترخيص هيئة الطيران الفيدرالية في عام 2018.

تضم الطائرة 220 مقعد كحد أقصى، ويصل طولها إلى 42.16 متر.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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