قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، بحسب بيان له يوم الأربعاء، إصدار قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني.

وقال المجلس -وهو السلطة المختصة بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام ويتولى منح تراخيص العمل الإعلامي ووضع المعايير وتقييم الأداء- إن التراخيص والقواعد التنظيمية الجديدة ستتضمن إلزام منصات البث بالالتزام بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

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يأتي قرار مجلس تنظيم الإعلام بعد يوم من مطالبة لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي منصة نتفليكس بإزالة محتوى مخالف -لم تحدده- من على منصتها.

وقالت اللجنة إن نتفليكس بثت في الفترة الأخيرة بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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