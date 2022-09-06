قالت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام في الإمارات، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، إنهما طلبا من منصة نتفليكس حذف محتوى قالا إنه مخالف لظوابط البث الإعلامي في الإمارات خاصة المحتوى الموجه للأطفال ويتعارض مع القيم المجتمعية بالدولة.

ولم يحدد البيان، الذي نشره حساب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) على تويتر، المحتوى المستهدف على المنصة، التي هي إحدى أكبر منصات البث الترفيهي عبر الإنترنت.

وأضافت الهيئة والمكتب، في البيان، أنهما سيقومان بمتابعة ما تبثه المنصة ومدى التزامها بضوابط البث في الإمارات، مشيرين إلى أنه سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أي مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها. لكنهما لم يحددا هذه الإجراءات.

يأتي هذا، فيما طالبت لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بدول مجلس التعاون الخليجي، في بيان يوم الثلاثاء أيضا، نتفليكس بإزالة محتوى مخالف من على منصتها، لكن اللجنة لم تشر إلى محتوى محدد.

وقالت اللجنة إنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول مجلس التعاون والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية.

وكانت دول عربية منعت سابقا عرض أحدث أفلام مارفل لما يحتويه من مشاهد تتعارض مع القيم الدينية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا