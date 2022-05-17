وقعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مذكرة تفاهم مع شركة ريجا جرين إنرجى الإماراتية، لإنتاج زيوت صديقة للبيئة، وفقا لبيان من وزارة البترول يوم الثلاثاء.

وزيت الطحالب يستخدم فى إنتاج وقود الطائرات الحيوي، وإنتاج النافتا الخضراء تستخدم فى إنتاج منتجات بتروكيماوية صديقة للبيئة، حسب البيان.

والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، هي شركة مملوكة للحكومة وتتبع وزارة البترول، ويتبعها عدد من الشركات.

وأبرمت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لانتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

ووفقا لما قاله أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق لـ"زاوية عربي" في حوار سابق، تخطت قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها صندوق مصر السيادي مع الشركات والتحالفات لإنتاج الهيدروجين 15 مليار دولار.

للمزيد:حوار مع الرئيس التنفيذي: صندوق مصر السيادي يستعد لقمة المناخ ب15 مليار دولار



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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