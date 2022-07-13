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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان الأربعاء رفع حالة القوة القاهرة - التي تعفي الشركة من المساءلة القانونية تجاه عملائها - عن مينائي البريقة والزويتينة شرق ليبيا.

كان قد تم إعلان القوة القاهرة في المينائين أبريل الماضي.

يعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

ولا تزال القوة القاهرة سارية في مينائي السدرة وراس لانوف بخليج سرت وحقل الفيل النفطي.

وبحسب رويترز فقد قررت حكومة الدبيبة تغيير رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الثلاثاء وتعيين فرحات بن قدارة - محافظ للبنك المركزي الليبي قبل ثورة 2011، رئيسا للمؤسسة بدلا من صنع الله.

وقالت رويترز إن حكومة الدبيبة لم تعلن القرار بشكل رسمي ولكن وزارة النفط رحبت بالقرار في بيان رسمي.

(إعداد: فريق التحرير ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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