أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها توصلت إلى اتفاق مع شركتي إيني وبي.بي للبدء بالحفر وإنتاج الغاز من حقل بالبحر المتوسط باحتياطات ستكون أكبر من حقل ظُهر المصري.

وقال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الليبية للنفط، يوم الاثنين لتلفزيون "سكاي نيوز عربية" على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، إن شركة إيني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير حقل الغاز الطبيعي غرب ليبيا.

وأوضح بن قدارة أن "حقل الغاز يشبه حقل ظُهر المصري لكن باحتياطات أكبر وسيتم الإعلان عنها بعد البدء بعمليات الإنتاج".

ويعد حقل ظُهر العملاق للغاز في مصر من أكبر الحقول المكتشفة من إيني الإيطالية في البحر المتوسط بحجم احتياطات يبلغ 30 تريليون قدم مكعب.

وتوقع بن قدارة أن تحقق بلاده إيرادات نفطية تتراوح بين 35 و37 مليار دولار بنهاية العام الحالي، وهي الأعلى منذ 2013، مشيرا إلى أن احتياطيات بلاده المؤكدة من الغاز تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب.

وقال إن ليبيا تحتاج لاستثمارات بقيمة 4 مليارات دولار سنويا للحفاظ على حجم الإنتاج النفطي لديها من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير الخدمات في الحقول النفطية.



(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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