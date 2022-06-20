أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد، لحالة وافدة من الخارج.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن الوزارة، أن الحالة المصابة تخضع للعزل المنزلي ووضعها الصحي مستقر، ويتم تتبع المخالطين.

ولم تذكر الوزارة البلد التي قدمت منها الحالة المصابة.

وكانت الإمارات أعلنت سابقا عن عدد من الإصابات.

جدري القرود، هو فيروس شبيه بالجدري، وأصبح محل اهتمام منذ إعلان عدد من الدول الأوروبية اكتشاف إصابات به خلال الشهر الماضي.

للمزيد: الصحة العالمية تجتمع بشأن جدري القرود.. ماذا نعرف عنه؟

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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