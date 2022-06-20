اختارت شركة قطر للطاقة، شركة كونوكوفيليبس الأمريكية ضمن الشركات المشاركة في تطوير حقل غاز الشمال الشرقي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، يوم الاثنين، بدون مزيد من التفاصيل.

وكونوكوفيليبس، هي الشريك الثالث الذي تختاره الشركة القطرية في مشروع توسعة الحقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار.

اختارت قطر للطاقة، قبل ذلك شركة إيني وشركة توتال اينرجيز للشراكة في المشروع.

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(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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