اختارت قطر للطاقة شركة إيني كشريك دولي جديد في مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر مشروع غاز طبيعي مسال في العالم.

وستستحوذ الشركة الإيطالية على 3.1% من المشروع في أول مشروع لها في قطاع التنقيب في قطر، بحسب بيان رسمي. وسيتم انشاء شركة مشتركة بين إيني وقطر للطاقة سيكون لها امتياز 12.5% من حقل الشمال لتشمل 4 خطوط كبرى لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة استيعابية 32 مليون طن سنوي.



وتحاول قطر تعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، ورفع قدرتها الانتاجية لتعويض الفجوة التي خلقتها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ويرفع مشروع حقل الشمال القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي من 77 مليون طن حاليًا إلى 110 مليون طن في السنة وذلك قبل نهاية 2025، وذلك باستثمارات 28.5 مليار دولار.



وكانت أربع شركات هي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس قدمت عطاءات في مايو من العام الماضي للمشاركة في المشروع.

وأعلنت قطر للطاقة الأسبوع الماضي شراكتها مع توتال إنرجيز كمساهم بنسبة 6.25%، وستعلن لاحقا عن مستثمر آخر في المشروع.



و"تعتزم الدوحة الإعلان عن شركاء آخرين لتوسعة منفصلة بحقل الشمال مطلع العام المقبل بهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 126 مليون طن في السنة"، بحسب وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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