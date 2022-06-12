

وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية للطاقة للمشاركة في مشروع توسعة حقل الشمال القطري، لتعزز الدولة الخليجية مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز في العالم.

ولم تذكر وكالة الأنباء القطرية التي نقلت الخبر قيمة العقد أو مدته، لكنها نقلت عن وزير الدولة لشؤون الطاقة قوله إن مشروع توسعة حقل الشمال سيزيد القدرة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا.

وحقل الشمال هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

ويسعى منتجو الغاز الطبيعي زيادة إمكانياتهم الانتاجية للاستفادة من النقص الناتج عن الخروج الجزئي لروسيا من الأسواق بعد فرض عقوبات غربية عليها.

ونقلت رويترز اليوم عن الرئيس التنفيذي للشركة لـ"قطر للطاقة" أنه سيتم الإعلان مزيد من الشركاء لتوسعة شرق حقل الشمال للغاز في الأيام المقبلة.

وكانت أربع شركات هي إكسون موبيل وتوتال إنرجيز ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس قدمت عطاءات في مايو من العام الماضي للمشاركة في المشروع.

وتبلغ قيمة مشروع توسعة حقل الشمال نحو 30 مليار دولار، ويتوقع أن يزيد الطاقة الإنتاجية لقطر بنحو 64% بحلول عام 2027.

(إعداد: مريم عبد الغني. تحرير أحمد فتيحة: ahmed.feteha@lseg.com)

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