وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع مجموعة شل لتكون شريك جديد في مشروع توسعة حقل غاز الشمال الشرقي بحصة 6.25% من المشروع، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية يوم الثلاثاء.

ومشروع توسعة حقل الشمال الشرقي هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم وتبلغ تكلفته 28.75 مليار دولار وهو سيعزز من قدرة قطر على تصدير الغاز.

ويسعى منتجو الغاز الطبيعي زيادة قدراتهم الإنتاجية للاستفادة من النقص الناتج عن الخروج الجزئي لروسيا من الأسواق بعد فرض عقوبات غربية عليها.

واختارت قطر للطاقة مؤخرا شركة إيني الإيطالية وشركة توتال اينرجيز الفرنسية وكونوكوفيلبس الأمريكية وإكسون موبيل، للمساهمة في تطوير المشروع.

وتأسست قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا) في 1974، وتعمل في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهي شركة طاقة متكاملة مسؤولة عن تطوير موارد طاقة نظيفة، كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها، بحسب حسابها على لينكد إن.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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