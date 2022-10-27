قالت وزارة التجارة والصناعة القطرية، في بيان عبر حسابها على تويتر يوم الخميس، إنه تقرر رفع القيود المفروضة على الأنشطة التجارية بإيقاف العمل بتطبيق "احتراز" بدءا من 1 نوفمبر 2022.

و"احتراز" هو تطبيق أطلقته الحكومة القطرية في أبريل 2020، وهو إلزامي لكل المقيمين في الدولة ممن فوق 18 عام، ويرسل التطبيق إشعارات عند مخالطة العامة لشخص مشتبه أو مصاب بفيروس كورونا، ويوضح التطبيق حالة الشخص في ما يتعلق بالتطعيم، ويحدد المواقع ذات عدد الإصابات المتصاعدة، بحسب تعريف التطبيق على متجر جوجل للتطبيقات وموقع الحكومة القطرية.

وقالت الوزارة، في البيان، إن قرار إلغاء العمل بتطبيق احتراز يأتي متماشيا مع التطورات والمستجدات.

ووفقا للبيان، يشمل القرار المجمعات التجارية، والصالات الرياضية، والفعاليات الرياضية، والمؤتمرات والمعارض والفعاليات، والمطاعم والمقاهي، ومدن الملاهي والمراكز الترفيهية، وصالونات الحلاقة والتجميل، وحفلات الزفاف، وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية، والمسارح ودور السينما.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة القطرية، فإن دخول أغلب الأماكن السابقة كان يتطلب إظهار اللون الأخضر على تطبيق "احتراز"، وهو ما يعني عدم الإصابة بكوفيد-19.

ويأتي الإعلان عن وقف استخدام التطبيق فيما تستضيف قطر في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين منافسات كأس العالم 2022.

وكانت الضوابط الصحية التي أعلنتها قطر في سبتمبر الماضي لمشجعي كأس العالم القادمين إليها تضمنت إلزام جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عام فأكثر بتنزيل تطبيق "احتراز" وتفعيله على هواتفهم الذكية عند الوصول إلى قطر، وأن تكون الحالة الصحية على التطبيق باللون الأخضر حتى يتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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